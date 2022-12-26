نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلان عن أسماء الفائزين في عضوية المجالس البلدية فى عمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن المهندس خالد بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية ورئيس اللجنة الرئيسية لانتخاب أعضاء المجلس البلدي للفترة الثالثة مساء أمس أسماء الفائزين بأعضاء المجالس البلدية، وأشار إلى أنها كانت قفزة كبيرة في العملية الانتخابية وتم القيام بها بكل سهولة، وثمن جهود جميع العاملين ومساهمتهم البارزة في إنجاح الانتخابات كما شكر سيادته مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية على تغطيتها التفاعلية للحملة الانتخابية.

5 أمور فى الانتخابات لأول مرة

وشهدت هذه الانتخابات أول ظهور لـ 5 أمور تعتبر جميعها من أبرز ملامح مسيرة الإحياء بقيادة السلطان هيثم بن طارق وهي:

إجراء انتخابات مجالس المدينة عن طريق تطبيق “انتخب” على الهواتف الذكية تجربة هي الأولى من نوعها في السلطنة. كانت الانتخابات أول انتخابات بلدية في عهد السلطان هيثم بن طارق الذي تولى السلطة في 11 يناير 2020 ، والثالثة في تاريخ السلطنة بعد انتخابات 2012 الانتخابات البلدية للدورة الأولى الدورة الثانية 2016. أجريت هذه الانتخابات لأول مرة بموجب قانون المجالس البلدية الجديد الصادر في نوفمبر 2020 والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (38/2022) الصادر في يونيو من العام الماضي، مما يسهل التنفيذ الفعال لمهام المجالس البلدية في الدولةنوكذلك تقييم مستوى أداء المحافظات وينص القانون الجديد على انتخاب عضوين من كل ولاية من ولايات السلطنة البالغ عددها 63 أي انتخاب 126 عضوا، في حين حدد القانون السابق عدد الأعضاء المنتخبين حسب عدد السكان في كل ولاية. تم رفع عدد ولايات السلطنة من 61 ولاية إلى 63 ولاية بمرسوم ملكي ، ولأول مرة أجريت انتخابات بلدية تم بموجبها رفع المستوى الإداري إلى منطقتي الجبل الأخضر وسناو على مستوى الولاية ، وهو ما يعني لأول مرة انتخاب 4 نواب من هاتين الولايتين. هذه هي الانتخابات الأولى لأطول مدة لمجلس المدينة ، حيث تم إجراؤها بعد تأجيلها لمدة عامين بسبب وباء الفيروس التاجي، مما أدى إلى تمديد فترة المجالس البلدية إلى ست سنوات (2017-2022)، وليست أربع سنوات وهي أطول مدة لمجلس البلدية منذ بدء الانتخابات في عام 2012 ، وهو تأخير ألهم السلطنة لتطوير التصويت عن طريق الهاتف الذكي وإطلاق أول تصويت إلكتروني.

أسماء الفائزين فى انتخابات المجالس البلدية بعمان

ولاية مسقط:

1/ فيصل بن علي بن إبراهيم البلوشي

2/ داود بن سليمان بن سالم الجابري

ولاية السيب:

1/ فدا أحمد بن عبدالعزيز بن نظر البلوشي

2/ عبدالرحمن بن ناصر بن محمد الهنائي

ولاية مطرح:

1/ مرتضى بن محمد بن عبدالخالق العيساني

2/ حمد بن خلفان بن عبدالله الوهيبي

ولاية بوشر:

1/ حمد بن مرهون بن خلفان السيابي

2/ عامر بن سالم بن علي الحسني

ولاية العامرات:

1/ مازن بن سليمان بن عيسى الهادي

2/ هيثم بن حمد بن ناصر الرحبي

ولاية قريات:

1/ ياسر بن سعود بن إبراهيم الزدجالي

2/ أحمد بن عبدالله بن سعيد البلوشي

محافظة شمال الشرقية:

ولاية إبراء:

1/ حمد بن محمد بن عدي المنجي

2/ ناصر بن سعيد بن علي اليزيدي

ولاية بدية:

1/ عامر بن سالم بن علي الوهيبي

2/ محمد بن ناصر بن سالم الحجري

ولاية القابل:

1/ سالم بن محمد بن سالم المالكي

2/ سعيد بن عبدالله بن حمد الحارثي

ولاية المضيبي:

1/ سليمان بن محمد بن سالم القنوبي

2/ سعيد بن عبدالله بن سعيد الشبيبي

ولاية دماء والطائيين:

1/ محمد بن سعيد بن حميد الحسني

2/ سيف بن سالم بن شنون السيابي

ولاية وادي بني خالد:

1/ حمود بن محمد بن عيسى المصلحي

2/ خلفان بن سليمان بن عامر السعدي

ولاية سناو:

1/ محمد بن سعيد بن حمد الراشدي

2/ مهنا بن محمد بن سعيد الفزاري.

محافظة الوسطى:

ولاية هيماء:

1/ عقيل بن حمد بن محمد الحرسوسي

2/ حمدان بن سالم بن محسن الحرسوسي.

ولاية محوت:

1/ سالم بن عبدالله بن سعيد الحكماني

2/ منصور بن حمد بن سالم الغفيلي.

ولاية الدقم:

1/ خليفة بن سعيد بن خميس الجنيبي

2/ زايد بن جمعة بن عنبر الجنيبي.

ولاية الجازر:

1/ جمعة بن سالم بن نصيب الجنيبي

2/ عبدالله بن زايد بن عبدون الجنيبي.

محافظة شمال الباطنة

ولاية صحار:

1/ عبدالله بن يحيى بن سالم الجابري

2/ إبراهيم بن علي بن خادم الرئيسي

ولاية شناص:

1/ خميس بن عبدالله بن مصبح المزروعي

2/ هيثم بن علي بن عبيد المياسي

ولاية لوى:

1/ عادل بن محمد بن أحمد البلوشي

2/ خلفان بن سليمان بن مصبح الكندي

ولاية صحم:

1/ نصر بن يوسف بن عبدالله الفارسي

2/ سعيد بن سالم بن محمد البريكي

ولاية الخابورة:

1/ سعيد بن سالم بن علي القطيطي

2/ علي بن سعيد بن هديب القطيطي

ولاية السويق:

1/ غانم بن سيف بن سالم الخميسي

2/ سيف بن سالم بن صغير السعدي

محافظة جنوب الباطنة

ولاية الرستاق :

1/ عبدالله بن سالم بن خميس الخاطري

2/ صلاح بن عبدالله بن راشد الخنبشي

ولاية نخل :

1/ سعيد بن علي بن سالم الحكماني

2/ سالم بن محمد بن سيف الريامي

ولاية وادي المعاول :

1/ سعود بن سعيد بن هلال المعولي

2/ بدر بن محمد بن سعيد المعولي

ولاية العوابي :

1/ سليمان بن يوسف بن حمد الخروصي

2/ سالم بن سليمان بن علي الهطالي

ولاية المصنعة:

1/ هلال بن سالم بن صالح السعدي

2/ جاسم بن يعقوب بن عبدالله الفارسي

ولاية بركاء:

1/ علي بن سليم بن ناصر الرشيدي

2/ سعيد بن سالم بن ناجم اليحمدي

محافظة الظاهرة

ولاية عبري :

1/ ناصر بن سيف بن سعيد الجساسي

2/ سلطان بن راشد بن سعيد الكلباني

ولاية ينقل :

1/ محمد بن صالح بن علي البادي

2/ سعيد بن سيف بن سعيد السديري

ولاية ضنك :

1/ حمدان بن ناصر بن راشد اليحيائي

2/ سيف بن راشد بن علي البادي

محافظة الداخلية

ولاية نزوى :

1/ أحمد بن زايد بن خليفة البوسعيدي

2/ سعود بن سالم بن سعود الفرقاني

ولاية سمائل :

1/ خليل بن خلفان بن ناصر القرني

2/ بدر بن حمود بن عبدالله الجلنداني

ولاية بهلاء :

1/ سعود بن علي بن سعيد الشعيلي

2/ ناصر بن حميد بن ناصر الوردي

ولاية أدم :

1/ ناصر بن محمد بن سويدان الدرعي

2/ سلطان بن سعيد بن حمد المحروقي

ولاية الحمراء :

1/ حمد بن سليمان بن حمد العبري

2/ سعود بن سعيد بن راشد العبري

ولاية منح :

1/ عبيد بن سعيد بن علي الجنيبي

2/ سعيد بن خيرالله بن سعيد العريني

ولاية إزكي :

1/ مبارك بن يوسف بن علي العامري

2/ ناصر بن سالم بن حاكم العامري

ولاية بدبد :

1/ وليد بن سعيد بن سيف السيابي

2/ ياسر بن فاضل بن مبارك المحاربي

ولاية الجبل الأخضر:

1/ وليد بن سيف بن محمد الزكواني

2/ أحمد بن حمد بن سيف النبهاني

محافظة ظفار:

ولاية صلالة:

1/ سعيد بن أحمد بن سعيد غفرم الشحري

2/عماد بن محسن بن علي الشنفري

ولاية ثـمـريت:

1/سعيد بن محمد بن سعد غواص

2/ماهر بن سعيد بن محمد بن مهيه مسن الكثيري

ولاية طاقة:

1/ بخيت بن علي بن سعيد الشحري

2/ سعيد بن علي بن مبارك الشحري

ولاية مرباط:

1/محمد بن سهيل بن محمد العمري

2/محمد بن أحمد بن محمد اليعقوبي

ولاية سدح:

1/عبود بن صنجور بن نصيب بيت كمت

2/ هيثم بن علي بن حامد العمري

ولاية رخيوت:

1/ سالم بن علي بن سعد بن عيسى

2/ علي بن سالم بن سهيل البرعمي

ولاية ضلكوت:

1/ راجح بن عامر بن محمد العمري

2/ محسن بن عيسى بن علي المجيبي

ولاية مقشن:

1/ محمد بن مسلم بن رحابه جداد

2/هبطة بن بخيت بن سالم الشعشعي

ولاية شليم وجزر الحلانيات:

1/ محمد بن سالم بن محمد مقدم المهري

2/ فيصل بن عبدالعزيز بن محمد الشحري

ولاية المزيونة:

1/ محمد بن مسلم بن مضحي زعبنوت

2/ محمد بن أحمد بن عيسى رعفيت

محافظة البريمي:

ولاية البريمي:

1/ محمد بن خليفة بن محمد الجابري

2/ فهد بن سعيد بن عبدالله الغيثي

ولاية محضة:

1/ خالد بن خميس بن راشد الكعبي

2/ أحمد بن سعيد بن محمد الكعبي

ولاية السنينة:

مسلم بن علي بن راشد المنعي

فايزة بنت خلفان بن عبدالله الشامسية

محافظة مسندم:

ولاية خصب:

1/ عبد المنعم بن صالح بن عبدالله الكمزاري

2/ أحمد بن محمد بن عبدالله الكمزاري

ولاية بخاء:

1/ علي بن عبدالله بن محمد الشحي

2/ محمد بن درويش بن صالح الشحي

ولاية دبا:

1/ محمد بن علي بن محمد الشحي

2/ خالد بن محمد زمان بن كامل الرئيسي

ولاية مدحاء:

1 / بدر بن محمد بن علي المدحاني

2 / حمد بن محمد بن عبدالله المدحاني