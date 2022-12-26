مراسل «القاهرة الإخبارية» يوضح رسالة روسيا للغرب: زمن أحادى القطب ولى

جدة - نرمين السيد - قال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يعتزم إجراء اتصال هاتفى مع نظيره الصينى شى جين بينج قبل نهاية العام الجارى، فى خطوة يُنظر إليها على أنها ذات صلة وثيقة بالأزمة الروسية الأوكرانية الممتدة منذ ما يزيد على 10 أشهر، كما تعكف موسكو على التحضير للقمة الثنائية بين الزعيمين، من خلال أجندة سياسية تُلقى الضوء بصفة أساسية على كيفية مواجهة الخطط الغربية المتعلقة بهذا الملف.





وأضاف "مشيك"، خلال رسالة له على الهواء، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا ترغب فى أن تبعث برسالة واضحة المعالم إلى الغرب، تُفيد بأن زمن العالم أحادى القطب قد ولّى، وأن العملية الروسية فى أوكرانيا أسهمت فى تسريع ظهور عالم متعدد الأقطاب. وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن الجانبين، الصينى والروسى، يسعيان لتقديم أطروحة التسوية السلمية لأزمة أوكرانيا إلى الغرب، إلا أنه حتى الآن لم تعقد مفاوضات رسمية لتحقيق ذلك المستهدف، مشيرًا إلى أن المكالمة الهاتفية ستحمل رسالة واضحة من الجانبين الروسى والصينى إلى الولايات المتحدة، تشير لمدى عمق العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع المستويات.

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