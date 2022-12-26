الألمان يترقبون زيادة جديدة فى أسعار الغاز والكهرباء تصل إلى 112%

وفى هذا السياق، توقع عربى مرزوق، مراسل "القاهرة الإخبارية" من العاصمة برلين، أن أسعار الغاز خلال عام 2023، سترتفع إلى أكثر من 122%، وأسعار الكهرباء ستقفز إلى 137% وهو ما سيشكل أزمة كبيرة.
وأضاف أن روبرت هايبك، وزير الاقتصاد الألمانى، يسعى لوضع خطة لفصل أسعار الكهرباء عن الغاز، إذ إن تكلفة استهلاك الكهرباء فى ألمانيا منخفضة السعر، غير أنها أصبحت ملتزمة مؤخرًا بالأسعار التى تقرها دول الاتحاد الأوروبى، وبها ارتباط وثيق بين أسعار الغاز والكهرباء، لأن بعض محطات الكهرباء تعمل بالغاز.
وأوضح أن شركات الكهرباء فى الـ16 ولاية ألمانية أعلنت بشكل كامل لجميع السكان، زيادة أسعار الاستهلاك تصل ما بين 110% إلى 130%، حسب كل ولاية بداية من يناير المقبل.
وذكر مراسل "القاهرة الإخبارية" أن أسعار الكهرباء كانت فى عام 2010 تقدر بـ23 سنتًا لكل كيلو وات فى الساعة، ولم تتعدِ الزيادة التى تقرها الحكومة سوى سنت واحد فى كل عام، حتى جاء عام 2022 الذى شهد قفزة مفاجئة فى أسعار الكهرباء، إذ وصل الكيلو وات لكل ساعة أكثر من 80 سنتًا أى بزيادة قدرها 200% خلال الأشهر الماضية.
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