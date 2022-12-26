نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر تبون : الملك عبد الله الثاني رجل "طيب" ولم يتوسط بيننا وبين دول اخرى على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 26 ديسمبر 2022 09:09 مساءً - دوت الخليج :- وصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون جلالة الملك عبد الله الثاني بأنه " رجل طيب " وان الصحفيين "ظالمينه " عندما يقال بأنه جاء الى الجزائر وسيطا بينها وبين دول اخرى ويقصد " المغرب " .

اضاف في مؤتمر صحفي انه لو كان هناك وساطات فسيكون الشعب الجزائري اول من يعلم.

وكان سؤال وجه للرئيس تبون عن وساطة قام بها الاردن للمصالحة مع المغرب وهو ما نفاه الرئيس الجزائري مثنيا على الملك عبد الله الثاني .