البداد للمناسك وافريقيا غير العربية توقّعان عقداً لتحسين وتطوير خيام مشعر عرفات على مساحة 200 ألف متر مربع

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 26 ديسمبر 2022 09:09 مساءً - دوت الخليج :- وقّعت شركة البداد للمناسك عضو مجموعة البداد سعودي القابضة العالمية وشركة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية عقداً لمشروع تحسين وتطوير خيام مشعر عرفات.

وجرت مراسم توقيع العقد في المقر الرئيسي لشركة "أفريقيا غير العربية" في مكة المكرمة بحضور رئيس مجلس الإدارة د. أحمد عباس سندي و أعضاء مجلس إدارة الشركة.

و قام بتوقيع العقد من جانب شركة البداد الرئيس التنفيذي أ. زايد حسين البداد.

فيما وقع من جانب شركة افريقيا غير العربية رئيس مجلس الإدارة د. أحمد عباس سندي،

وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع نحو (200) ألف متر مربع، وسيقوم المشروع على توفير خيام البداد المتطورة بمواصفات عالمية متميزة، عازلة للضوء والحرارة والماء، ومقاومة للحريق والاهتراء، وواقية من الاشعه فوق البنفسجية.

وتأسست شركة البداد للمناسك منذ اكثر من 18 عام بهدف دعم خدمة الحجاج المسلمين عبر تقديم سنويا ما يقارب مليون و600 الف متر مربع كل من المباني الجاهزة والقاعات المتنقلة لحملات الحجاج وتجهيزها بكافة احتياجاتها من تكييف وكهرباء وأثاث ومرافق صحية حديثة وأنظمة أمن، بالإضافة إلى إدارة تلك المرافق وتأمين كافة الخدمات اللوجستية الخاصة بها ومستخدميها، فضلاً عن توفير مستلزمات الحجاج من حقائب ومظلات.

يذكر أن "البداد العالمية" شركة رائدة في مجال تجهيز وتوفير وتأجير القاعات المتنقلة والمباني الجاهزة والخيام المستخدمة لكافة الاغراض، علماً بأن الشركة قد قامت مؤخراً بتوفير كامل الخيام والقاعات في كأس العالم لكرة القدم بقطر 2022.