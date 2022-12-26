خبير لـ «القاهرة الإخبارية»: الصين تقف فى المنتصف بين موسكو وكييف

جدة - نرمين السيد - قال منتصر البلبل، الخبير فى الشأن الأوكرانى، إن جمهورية الصين الشعبية تقف فى المنتصف بين روسيا وأوكرانيا، حيث لا ترغب فى خسارة علاقاتها الجيدة مع أوكرانيا، كما لا تريد إزعاج روسيا، موضحًا أن الصين ترتبط بعلاقات اقتصادية وثيقة مع روسيا، خاصة على مستوى إمدادات الغاز، إلا أن ذلك لن يدفعها للوقوف مع موسكو فى مواجهتها ضد العالم.





وأضاف البلبل، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الأزمة الروسية – الأوكرانية مستمرة، وتواجه مساعى المفاوضات بين الجانبين صعوبات بالغة، خاصة فى ظل تمسك الطرفين بمواقف ومطالب محددة للانخراط فى العملية التفاوضية، كما أن وزارة الخارجية الأوكرانية، دعت الأمم المتحدة إلى استبعاد روسيا من مقعدها الدائم فى مجلس الأمن الدولى. ودعت الخارجية الأوكرانية، فى بيان لها، الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى حرمان روسيا الاتحادية من وضعها كعضو دائم فى مجلس الأمن الدولى، واستبعادها كليًا من الأمم المتحدة، وقال ديمترو كوليبا، وزير الخارجية الأوكرانى، فى وقت سابق إن بلاده تعتزم الدعوة لحرمان روسيا من مقعدها الدائم فى مجلس الأمن الدولى.

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