العالم اليوم - مفاجآت الأعياد.. نيوكاسل يحلق في البريميرليغ ويهدد الكبار

انتم الان تتابعون خبر مفاجآت الأعياد.. نيوكاسل يحلق في البريميرليغ ويهدد الكبار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 ديسمبر 2022 08:18 مساءً - واصل نيوكاسل يونايتد مفاجآته في الدوري الإنجليزي الممتاز، وصعد للمركز الثاني بجدول الترتيب، مع عودة مبرايات إنجلترا خلال موسم الأعياد.

وحصل المهاجم جويلينتون على ركلة جزاء وأحرز هدفا في الشوط الأول ليقود نيوكاسل يونايتد للفوز 3-صفر على مضيفه ليستر سيتي، الاثنين.

ومع عودة الدوري بعد التوقف بسبب كأس العالم، لم يكن هناك ما يسعد جماهير ليستر عقب احتفالات عيد الميلاد.

وتقدم نيوكاسل إلى المركز الثاني برصيد 33 نقطة فوق مانشستر سيتي حامل اللقب والذي يواجه ليدز يونايتد الأربعاء.

ويتأخر نيوكاسل بأربع نقاط عن أرسنال المتصدر والذي يواجه وستهام يونايتد في وقت لاحق من الاثنين.