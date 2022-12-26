الكويت تدين هجوما إرهابيا استهدف قوات أمن عراقية

جدة - نرمين السيد - وقال مجلس الوزراء الكويتى برئاسة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة -خلال اجتماعه مساء اليوم الاثنين- إن موقف دولة الكويت المبدئى والثابت المناهض للعنف والإرهاب معربا عن خالص التعازى والمواساة إلى حكومة وشعب العراق الشقيق متمنيا للمصابين بالشفاء العاجل.

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