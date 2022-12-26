صحيفة "نيويورك تايمز": الارتفاع الحاد لـ إصابات فيروس كورونا يؤدي إلى نقص...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 ديسمبر 2022 06:29 مساءً - أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، بأن الارتفاع الحاد في إصابات فيروس كورونا المستجد، يؤدي إلى نقص الأدوية.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أنه بينما يجتاح فيروس كورونا أجزاء من الصين؛ يكافح ملايين الصينيين لإيجاد علاجات، بدءًا من العلاجات المنزلية الأساسية لنزلات البرد إلى مضادات الفيروسات الأكثر قوة للمرضى في المستشفيات.

ونفذت الأدوية من الصيدليات في العديد من المدن الأكثر شيوعًا للحمى والبرد، ولم تكن العديد من المراكز الصحية مُستعدة لطوفان طلبات المرضى، حيث لم يتم إخطارهم مُسبقًا بالحاجة إلى تخزين الأدوية.

ويؤجج هذا النقص؛ الغضب والقلق بين الصينيين، الذين حذذرتهم الحكومة حتى وقت قريب، من أن الانتشار غير المنضبط لفيروس كورونا سيكون مدمرًا.

وحسب الصحيفة؛ قال الخبراء، إنه بعد مرور 3 سنوات على تفشي المرض؛ حافظت البلاد على بعض من أكثر ضوابط الأوبئة صرامة في العالم، وأمرت بإجراء اختبارات مُكثفة، وأغلقت مُدنًا مثل شنجهاي لعدة أشهر.

ويواجه العديد من الصينيين الآن؛ احتمالية قاتمة لانتشار فيروس كورونا الهائل، الذي يُمكن أن يستمر طوال فصل الشتاء، ويضطر إلى الارتجال لتغطية ما هو مفقود، وقد يلجأ البعض إلى العلاجات المنزلية.

ونظّمت مجموعة من المتطوعين؛ حملة على الشبكات الاجتماعية للوصول إلى كبار السن في المناطق الريفية، وتلقت المجموعة العديد من التبرعات النقدية، والقليل من الأدوية بسبب النقص.