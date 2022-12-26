«القاهرة الإخبارية»: الأمم المتحدة تحث طالبان على إلغاء حظر عمل النساء

وقالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة فى أفغانستان، فى بيان: يحتاج ملايين الأفغان إلى المساعدة الإنسانية، وتذليل العقبات ضرورى، مضيفة أن رامز الأكبروف القائم بأعمال البعثة والمنسق الإنسانى بها اجتمع مع وزير الاقتصاد محمد حنيف.
وأمرت الوزارة الأفغانية يوم السبت جميع المنظمات غير الحكومية، المحلية منها والأجنبية، بمنع موظفيها من العمل حتى إشعار آخر، ولا تنطبق الأوامر بشكل مباشر على الأمم المتحدة، لكن المنظمات غير الحكومية التى ينطبق عليها القرار تتولى تنفيذ الكثير من برامج الأمم المتحدة.
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