بوتين: روسيا تتواصل أمنيًا مع رابطة دول الكومنولث

جدة - نرمين السيد - وأعرب بوتين فى كلمته أمام رابطة الدول المستقلة، اليوم الإثنين، عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، عن أسفه لوجود بعض الخلافات بين أعضاء الرابطة، لافتًا إلى أن موسكو تسعى دائمًا إلى حلها من خلال الجهود المشتركة، وتقديم المساعدات من أجل التصدى للتحديات كافة.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية الوطنية فى رابطة "الدول المستقلة" تتواصل بشكل مستمر مع غيرها من الهيئات المسؤولة عن النظام الداخلى لها، وأكد أن التعاون بين دول الرابطة يشمل ارتباطًا ثقافيًا إنسانيًا فضلًا عن وجود روابط تاريخية بين شعوبها.

وأوضح الرئيس الروسى أن اللغة الروسية أحد مصادر القوة لتعزيز العلاقات بين دول الرابطة، موجهًا الشكر لجميع المشاركين فى المؤتمر على دعمهم بشأن إعلان السنة المقبلة "عام اللغة الروسية".