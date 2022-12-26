الكرملين: بوتين لن يتبادل التهنئة مع بايدن.. ولا تواصل مع ماكرون

جدة - نرمين السيد - أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الإثنين، أن الوضع الحالى غير موات لتبادل التهنئة مع الرئيس الأمريكى جو بايدن، ولا للتواصل هاتفيا مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.





وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إن الرئيس فلاديمير بوتين لا يعتزم تهنئة الرئيس الأمريكى جو بايدن بالعام الجديد، لأنه وفقا للمستوى الحالى للعلاقات بين البلدين "لامكان للتهنئة".

وأضاف المتحدث ديميترى بيسكوف، ردا على سؤال حول تهنئة الرئيس الأمريكى: "حاليا لا، لقد تعمقنا فى العداء المتبادل لدرجة أنه لا يوجد مكان للتهنئة".

ورد المتحدث باسم الكرملين على سؤال يوضح ما إذا كان الرئيس بوتين سيهنئ قادة الدول الأخرى غير الصديقة، قائلا: "لا أستطيع الجزم حول ذلك".

من ناحية أخرى أشار بيسكوف إلى أن الرئيس بوتين لا يعتزم بعد إجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.