وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إن الرئيس فلاديمير بوتين لا يعتزم تهنئة الرئيس الأمريكى جو بايدن بالعام الجديد، لأنه وفقا للمستوى الحالى للعلاقات بين البلدين "لامكان للتهنئة".
وأضاف المتحدث ديميترى بيسكوف، ردا على سؤال حول تهنئة الرئيس الأمريكى: "حاليا لا، لقد تعمقنا فى العداء المتبادل لدرجة أنه لا يوجد مكان للتهنئة".
ورد المتحدث باسم الكرملين على سؤال يوضح ما إذا كان الرئيس بوتين سيهنئ قادة الدول الأخرى غير الصديقة، قائلا: "لا أستطيع الجزم حول ذلك".
من ناحية أخرى أشار بيسكوف إلى أن الرئيس بوتين لا يعتزم بعد إجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكرملين: بوتين لن يتبادل التهنئة مع بايدن.. ولا تواصل مع ماكرون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.