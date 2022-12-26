مصرع 5 أشخاص إثر سقوط حافلة من جسر مرتفع بـ إسبانيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال المفوض الحكومى عن منطقة "جاليسيا" خوسيه مينونيس، وفقا لشبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، إن سبب سقوط الحافلة من على الجسر لم يتضح بعد، إلا أن الطقس السيئ من المحتمل أن يكون السبب وراء الحادث.

وتم إبلاغ خدمات الطوارئ بالحادث، الذى وقع فى منطقة "جاليسيا" الجبلية الواقعة شمال غرب البلاد، من قبل قائد دراجة نارية شاهد سور الجسر المكسور بينما كان يقود مركبته فى طقس ممطر.