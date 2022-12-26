استنفار أمنى.. «القاهرة الإخبارية»: مسيرة تضامنية مع أسر ضحايا اعتداء باريس

جدة - نرمين السيد - قال خالد شقير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من فرنسا، إن العاصمة الفرنسية باريس تشهد مسيرة تضامنية، تنظمها بعض الجمعيات للتضامن مع أسر ضحايا أسر الاعتداء، موضحًا أن هذه المسيرة وُصفت بأنها "المسيرة البيضاء"، إذ أكد المنظمون أنها ستكون دون مصادمات مع الشرطة الفرنسية.





وأضاف خالد شقير، فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الشرطة الفرنسية اتخذت بعض الإجراءات فى الشوارع القريبة من المسيرة، حتى لا تدخل فى صدامات مع المنظمين، حيث تحدث المنظمون عن توفير عدد من الشباب لتأمين هذه المسيرة حتى لا تخرج عن نطاق التعامل والتظاهر السلمى والوقوف بكل حزم مع المتظاهرين الذين سيخرجون عن النظام. وأشار إلى أن المسيرة موجودة بالمكان الذى شهد إطلاق الرصاص، وراح ضحيته 3 من الضحايا و3 أخرين مصابين، قائلاً: "المنظمون حصلوا على تصريح من قوات الأمن للخروج بالمظاهرة، وعندما سئل رئيس شرطة باريس عن عدد القوات المشاركة فى التأمين رفض الإجابة على هذا السؤال وأكد أن الشرطة مستعدة لكل الاحتمالات". وبحسب مراسل "القاهرة الإخبارية"، أكد منظمو هذه المسيرة للإعلام الفرنسى، أن هذه المسيرة تستهدف التضامن مع ضحايا الأسر وأنها ستكون بيضاء وسلمية، وسيلتزم بعدم اندساس المشاغبين وسط المحتجين.

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