بوتين: التواصل الأمنى مستمر مع رابطة الدول المستقلة

جدة - نرمين السيد - وكان الكرملين، قد أعلن فى وقت سابق أن مدينة سان بطرسبورج سوف تستضيف قمة رابطة الدول المستقلة، التى ستعقد فى الفترة ما بين 26 -27 من ديسمبر الجارى.
ومن جانبه، أكد رئيس اللجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة، سيرجى ليبيديف، أن القمة ستولد دوافع إضافية لتعزيز التعاون بين دول الرابطة، وروسيا وبيلاروس.
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