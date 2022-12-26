عاجل..«القاهرة الإخبارية »: أوكرانيا تطالب باستبعاد روسيا من الأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - وكان وزير الخارجية الأوكرانى دميترو كوليبا، قد صرح فى برنامج تلفزيونى بمناسبة عيد الميلاد، بأن كييف ستعلن موقفها رسميا، قائلاً: "لدينا سؤال بسيط جدا: هل لروسيا الحق فى البقاء عضوا دائما فى مجلس الأمن الدولى وأن تكون عضوا فى الأمم المتحدة؟".
وأضاف كوليبا: "لدينا إجابة مقنعة ومنطقية: لا، لا تملك هذا الحق"، لافتًا إلى أن مسألة شغل روسيا مقعدًا دائمًا فى مجلس الأمن الدولى - مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين - تناقش أساسا فى الأوساط الدبلوماسية.
وقال وزير الخارجية الأوكرانى إنه "على مستوى أدنى، يتم طرح السؤال بالفعل حول ما يجب أن تصبح عليه روسيا حتى لا تشكل تهديدا للسلام والأمن".
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