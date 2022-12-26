مراسل «القاهرة الإخبارية»: البنك المركزى الأوروبى يصر على رفع سعر الفائدة

جدة - نرمين السيد - وقال سلامة عطا الله، خلال رسالته لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، إن البنك المركزى الأوروبى أكد بأن نسبة التضخم وصلت أكثر من 10%، وأنه يواصل جهوده لزيادة سعر الفائدة من أجل الوصول إلى مرحلة استقرار الأسعار.
وأوضح أن المركزى الأوروبى يرى أن سياسة رفع الفائدة هى الأداة الأكثر فاعلية لـ"كبح جماح الأسعار"، كما أنه يسير بشكل تدريجى فى القرار حتى تستطيع البنوك أن تكون أكثر مرونة.
وفى وقت سابق، قال أحد صانعى السياسة النقدية فى البنك المركزى الأوروبى، إن البنك يجب أن يستعد لاتخاذ مزيد من قرارات الزيادة فى أسعار الفائدة بأكثر مما تتوقع الأسواق، من أجل خفض معدلات التضخم.
ويتوقع المحللون رفع المركزى الأوروبى الفائدة إلى 3.4% فى عام 2023، من 2.75% فى آخر اجتماع له هذا العام.
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