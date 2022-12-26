الكرملين: بوتين يعتزم التواصل مع رئيس الصين قبل حلول العام الجديد

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميترى بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين يعتزم التواصل مع رئيس الصين شى جين بينج، قبل حلول العام الجديد، وسيعلن الكرملين عن ذلك فى الوقت المناسب.





أضاف بيسكوف ردا على سؤال صحفى، عما إذا كان من المقرر إجراء مثل هذا الاتصال، "يجرى التحضير والإعداد لذلك. سنبلغكم مع أصدقائنا الصينيين حول هذا الأمر فى الوقت المناسب"، منوها بأنه من السابق لأوانه الحديث عن شكل الاتصال.

وقام دميترى ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسى بزيارة إلى بكين فى 21 ديسمبر، حيث نقل مدفيديف رسالة من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى شى جين بينج.

وصرح مدفيديف فى بيان له عقب المحادثات بأن النقاش "شمل بالطبع الصراع فى أوكرانيا"، مشيرا إلى أن المحادثات كانت "مفيدة للغاية".

من جهته أعرب الرئيس الصينى شى جين بينج، خلال اجتماعه مع نائب رئيس مجلس الأمن الروسى وزعيم حزب "روسيا الموحدة" دميترى مدفيديف، عن استعداد الصين للتعاون الوثيق والتقارب مع روسيا من أجل حوكمة عالمية أكثر إنصافا، منوها أن "تشكيل شراكة استراتيجية شاملة بين الصين وروسيا فى الحقبة الجديدة هو خيار اتخذته الصين وروسيا، مع مراعاة خصوصياتهما ومصالحهما الاستراتيجية طويلة الأمد".