دونيتسك: مقتل أكثر من 4 آلاف مدنى منذ بداية الحرب الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وقال المكتب التمثيلى لدونيتسك بالمركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، "على مدار 312 يوما من التصعيد، قُتل 4400 مواطن، بينهم 132 طفلا، وأصيب 3956 مدنيا بجروح، بينهم 249 طفلا".

وأضاف المكتب المذكور:" قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة وعلى الأراضى الواقعة فى الحدود، أصيب 2311 مدنياً، من بينهم 157 طفلاً، بجروح متفاوتة الخطورة، وعلى الأراضى التى تم تحريرها خلال العملية الخاصة، أصيب 1645 مدنياً، من بينهم 92 طفلاً"، موضحا تسجيل 13927 قصفا، منها 13596 بأسلحة ثقيلة.