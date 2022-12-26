«القاهرة الإخبارية»: مسيرة جديدة للمحتجين على أحداث باريس

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية، تم رفع درجة الاستنفار الأمنى فى العاصمة الفرنسية.
من جانبه، قال على نصر الدين، الكاتب والمحلل السياسى، فى مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية" من باريس، إن التظاهرات التى خرجت فى وقت سابق ووصلت حد العنف، تنبئ عن غضب كبير ينتاب المحتجين، إذ يعتبرون أنفسهم مستهدفون ودون حماية، ويرغبون فى إجبار الحكومة الفرنسية على التحقيق فى الجريمة على أنها إرهابية وليست عنصرية كما أُعلنت.
يشار إلى أن الاشتباكات بين المحتجين مع الشرطة الفرنسية، كانت قد تجددت فى شوارع العاصمة الفرنسية باريس، السبت، وامتدت إلى مدينة مارسليا، على خلفية حادث إطلاق نار على مركز ثقافى بوسط العاصمة، أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين.
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