بريطانيا: موسكو تفتقر للطائرات بدون طيار لمراقبة حقول الألغام الدفاعية

ورجحت وزارة الدفاع البريطانية، فى تحديث استخباراتى نشرته اليوم الإثنين، أن يكون التحدى الرئيسى للقوات الروسية هو النقص فى أصول المراقبة والأفراد المدربين لمراقبة مناطق كبيرة من حقول الألغام الجديدة بشكل فعال.
وذكرت أن القوات الروسية ركزت منذ أكتوبر الماضى، فى الغالب على بناء مواقع دفاعية على طول خط المواجهة فى أوكرانيا.
وأفادت بأن ذلك يشمل زرع حقول إضافية من الألغام المضادة للدبابات والأفراد، بما يتجاوز بشكل شبه مؤكد مبادئ العقيدة الروسية التوجيهية.
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