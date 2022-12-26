العالم اليوم - كوريا الجنوبية تخطط لخفض الوظائف الحكومية مع ركود الاقتصاد

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 ديسمبر 2022 02:22 مساءً - قالت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، الإثنين، إن الحكومة تخطط لتخفيض حوالي 4 بالمئة من الوظائف في المؤسسات العامة التي تديرها الدولة بحلول عام 2025، تماشيا مع جهود تقليص النفقات وسط الركود الاقتصادي.

وبموجب الخطة، ستخفض الدولة 17,230 وظيفة في المؤسسات العامة وفقا لوزارة الاقتصاد والمالية. ويمثل ذلك أول مخطط لخفض الوظائف مثل هذه المؤسسات منذ عام 2009.

وذكرت الوزارة أنه سيتم إعادة نشر 4,788 عاملا مع مهام جديدة خلال هذه الفترة، بحسب وكالة "يونهاب" للأنباء.

وأفادت الوزارة بأن هذا التدبير لن يؤثر على الموظفين الحاليين وأضافت أن التخفيض سيعتمد على التقاعد بدلا من التسريح.

وأضافت أن كوريا الجنوبية ستبذل جهودا لتقليل أي تأثير على التوظيف الجديد.

وذكرت الوزارة أن الخطة ستساعد الدولة على خفض ما يصل إلى 760 مليار وون (591 مليون دولار) من التكاليف سنويا.

وأظهرت بيانات الوزارة أن هيئة سباق كوريا التي تدير سباق الخيل، وشركة كوريا للفحم تخططان لتقليل أو نقل 11.7 بالمئة و21.2 بالمئة من وظائفهما على التوالي.

وأضافت أن شركة كوريا للسكك الحديدية وشركة كوريا للطاقة الكهربائية تخططان لتعديل 2.2 بالمئة و2.1 بالمئة من القوى العاملة لهما على التوالي.

وقالت الوزارة في الشهر الماضي إنها تخطط لبيع أصول للمؤسسات العامة بقيمة 14.5 تريليون وون بحلول عام 2027 تماشيا مع الجهود لتحسين الصحة المالية لها.