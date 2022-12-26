العالم اليوم - رونالدو يتلقى "هدية ثمينة" من شريكته في عيد الميلاد

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 ديسمبر 2022 02:22 مساءً - حظي نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بهدية "فخمة"، خلال احتفالات عيد الميلاد الأخيرة، بعدما اختارت شريكته، جيورجينا رودريغيز، أن تفاجئه في يوم استثنائي، بينما يمر "الدون" بفترة توصف بـ"العصيبة".

ونشر رونالدو عبر حسابه في إنستغرام حالة "ستوري"، يعرب فيها عن شكره لشريكته جيورجينا، إلى جانب صورة تظهر سيارة فاخرة يلفها شريط الهدية، وهي من نوع "رولز رويس".

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن سعر السيارة الفارهة يزيد عن ربع مليون جنيه إسترليني، أي أكثر من 300 ألف دولار.

ويوصف الموديل الذي أهدته جيورجينا لنجم الكرة البرتغالي، بـ"الشبح"، وبدا رونالدو سعيدا وهو يرى العربة الفاخرة إلى جانب شخص بهيئة "سانتا كلوز".

وبدورها، نشرت جيورجينا مقطع فيديو على إنستغرام تستعرض فيه مائدة العشاء الفخمة التي أعدت بعناية فائقة لأجل الاحتفال بعيد الميلاد.

وأظهر الفيديو رونالدو وهو يخرج مع أبنائه في فيلا فسيحة من أجل الاطلاع على الهدية التي حظيت بتفاعل واسع على المنصات.

وتأتي بادرة جيورجينا تجاه النجم البرتغالي، بعدما قضى "الدون" واحدا من أسوأ أعوامه في الكرة، إذ ينهي سنة 2022 وهو لا يلعب ضمن أي ناد، بسبب مغادرته لمانشستر يونايتد.

وفي الآونة الأخيرة، خاض رونالدو آخر مشاركة له في المونديال، دون نجاح منتخب بلاده في التأهل إلى نصف النهائي، بسبب الهزيمة أمام منتخب المغرب بهدف دون مقابل، فخرج اللاعب وهو يبكي بحرقة.

وكان رونالدو قد استاء بشدة بسبب عدم إشراكه بشكل كبير في مباريات منتخب البرتغال، فيما كان اللاعب البالغ 37 سنة يمني نفسه أن يختتم مشواره الكروي بتتويج مونديالي، لكنه لم ينل ما أراد، بل كان ذلك من نصيبه منافسه الكبير، ليونيل ميسي، الذي قاد الأرجنتين إلى التتويج الثالث في تاريخه.