عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
نفذ عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم الاثنين، اقتحاماتهم شبه اليومية للمسجد الأقصى المبارك،رغم الاجواء الماطرة ونفذوا جولات استفزازية، بحماية مشددة من شرطة العدو الصهيوني.
ونقلت وكالة صفا الفلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة قولها أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في الجهة الشرقية منه.
وواصلت قوات العدو التضييق على دخول المصلين الفلسطينيين للأقصى، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية، رُغم الأجواء الباردة والماطرة.
وتواصلت الدعوات الفلسطينية إلى ضرورة الحشد والرباط الواسع في المسجد الأقصى، لإفشال كل مخططات العدو ومستوطنيه.
ويتعرض الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.
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