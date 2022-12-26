نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر Nوفاة سيدة وإصابة ستة أشخاص في حادث سير لعائلة اردنية في السعودية على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 26 ديسمبر 2022 02:09 مساءً - دوت الخليج - توفيت سيدة وأصيب ستة آخرون جراء حادث سير وقع لهم في منطقة المويه في السعودية، وذلك أثناء ذهابهم لأداء مناسك العمرة انطلاقا من دولة قطر . ومن بين الأصابات اثنتان بالغتنان تم نقلها لمستشفى سعودي .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر Nوفاة سيدة وإصابة ستة أشخاص في حادث سير لعائلة اردنية في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.