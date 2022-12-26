لافروف: الغرب سيضطر للتفاوض بصرف النظر عن رغبته

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الإثنين، إن الغرب سيشهد قريبا انخفاضا خطيرا فى قدرته على توجيه الاقتصاد العالمى، وسيكون مجبرا على التفاوض، خاصة بعدما فقد مصداقيته كشريك فى العلاقات السياسية والاقتصادية.





وأضاف وزير الخارجية الروسى - خلال لقائه مع رؤساء وسائل الإعلام الروسية، أن "الغرب حينها سيتعين عليه التفاوض بصرف النظر عن رغبته فى ذلك من عدمها". وتابع أن "ما نراه الآن من محاولات من جانب الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على جميع الدول لاتخاذ موقف ضد روسيا والانضمام للعقوبات ضدها، يجسد تنبؤات نهاية التاريخ على أرض الواقع ولكن التاريخ لا نهاية له، بل نحن نتجه موضوعيا نحو عالم متعدد الأقطاب". وشدد لافروف على "أن عددا من الدول والسياسيين، حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، يفهمون ضرورة الحياة جنبا إلى جنب وبدأت أصواتهم فى الظهور".

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