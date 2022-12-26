مستوطنون يقتحمون الأقصى فى آخر أيام عيد الأنوار اليهودى

جدة - نرمين السيد - وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس - فى بيان صحفى - أن المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته، واستمعوا إلى شروحات حول الهيكل المزعوم، ضمن طقوس عيد "الحانوكا".
وواصلت قوات الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس ومن أراضى الـ48 للأقصى، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية، ومنعت دخول بعض الشبان.
ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيا ومكانيا، فيما تتصاعد وتيرة الاقتحامات خلال الأعياد اليهودية، ويتخللها اعتداءات على المصلين والمرابطين وإبعادات عن المسجد.
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