الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا من مناطق متفرقة بـ الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أنه تم اعتقال ثلاثة شبان من عائلة واحدة من قرية صور باهر، فى مدينة القدس المحتلة، فيما تم اعتقال ثلاثة آخرين من مدينة الخليل الواقعة جنوب الضفة.
وأضافت المصادر، أنه تم اعتقال ثلاثة شبان فلسطينيين من مخيم "الجلزون" وقرية "كوبر" على أطراف محافظة رام الله والبيرة بوسط الضفة، واندلعت مواجهات بين سكان المخيم وجنود الاحتلال لدى تنفيذ الاحتلال لعملية الاعتقال.
وتابع: إنه جرى اعتقال شابين من "طولكرم" و"نابلس"، فيما جرى اعتقال شابين آخرين، أحدهما أسير محرر، من محافظة "جنين" الواقعة شمال الضفة الغربية.
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