العالم اليوم - "صهريج الموت".. فيديو يوثق لحظة كارثة جنوب إفريقيا

انتم الان تتابعون خبر "صهريج الموت".. فيديو يوثق لحظة كارثة جنوب إفريقيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 ديسمبر 2022 01:20 مساءً - قالت سلطات جنوب إفريقيا إن عدد قتلى انفجار صهريج غاز في جوهانسبرغ يوم السبت ارتفع إلى 15 قتيلا بعد تقديرات سابقة أشارت إلى مقتل ثمانية في الحادث.

ودمر الانفجار، الذي أطاح بسقف قسم الطوارئ في مستشفى تامبامي موريال، منزلين وعددا من السيارات، وأسفر عن إصابة بعض المارة ووقع عندما نشبت النيران في الصهريج أسفل جسر منخفض عشية عيد الميلاد.

وقال وزير الصحة جو باهلا في ساعة متأخرة من مساء الأحد: "بالنسبة للوفيات... ارتفع العدد الآن إلى 15".

وذكر أن عدد القتلى قد يرتفع في ضوء طبيعة الإصابات التي لحقت ببعض الناجين.