لافروف: واشنطن تهدف لتطويق روسيا.. ولن نقدم أى تنازلات لزيلينسكى أو الغرب

جدة - نرمين السيد - وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحفى أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا لن نقدم أى تنازلات للرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى أو للغرب، مؤكدا أن الغرب فقد مصداقيته كشريك سياسى واقتصادى.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها أى خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.