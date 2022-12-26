فيضانات الفلبين تقتل 4 أشخاص وفرار آلاف السكان من منازلهم

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الفلبينية، اليوم الإثنين، مصرع أربعة أشخاص بسبب سوء الأحوال الجوية فى جنوب الأرخبيل ووسطه، حيث شهدت البلاد فيضانات وأمطار غزيرة دفعت نحو 46 ألف شخص إلى الفرار من منازلهم فى جزيرة مينداناو.





وذكرت إدارة الدفاع المدنى الفلبينى - حسبما نقلت قناة "فرانس 24" - أن "شخصين لقيا حتفهما وفقد تسعة آخرون، كما فر 46 ألفا بسبب فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة فى جزيرة مينداناو الواقعة جنوب الأرخبيل". وأوضح مكتب الدفاع المدنى أن "أمطارا موسمية غزيرة سقطت أمس تسببت فى حدوث فيضانات فى 14 بلدة بمينداناو". بدورها، أكدت فرق خفر السواحل أنها أنقذت أكثر من عشرين عائلة فى مدينتى كلارين وأوزاميز فى ذروة الفيضانات، مشيرة إلى سقوط قتيلين أيضا فى مدينة خيمينز. وتعد الفلبين من الدول الأكثر ضعفا فى مواجهة آثار تغير المناخ.

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