سول: طائرات كورية شمالية مسيرة تعبر الحدود بين الكوريتين

جدة - نرمين السيد - من جهة أخرى قالت وزارة الوحدة بكوريا الجنوبية اليوم الإثنين، إنها تراقب عن كثب تحركات كوريا الشمالية المتعلقة باجتماع اللجنة المركزية لحزب العمال المقرر عقده هذا الأسبوع.

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت أنها ستعقد الاجتماع العام السادس للجنة المركزية الثامنة فى أواخر ديسمبر.