جدة - نرمين السيد - من جهة أخرى قالت وزارة الوحدة بكوريا الجنوبية اليوم الإثنين، إنها تراقب عن كثب تحركات كوريا الشمالية المتعلقة باجتماع اللجنة المركزية لحزب العمال المقرر عقده هذا الأسبوع.
وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت أنها ستعقد الاجتماع العام السادس للجنة المركزية الثامنة فى أواخر ديسمبر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سول: طائرات كورية شمالية مسيرة تعبر الحدود بين الكوريتين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.