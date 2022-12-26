مجلس الأمن الروسى: العالم على شفا حرب عالمية ثالثة

جدة - نرمين السيد - وقال ميدفيديف: "إذا لم نحصل على ضمانات بأقصى قدر من الأمن تناسب روسيا، فسوف يستمر التوتر إلى أجل غير مسمى، وسيظل العالم على شفا حرب عالمية ثالثة وكارثة نووية"، لافتا إلى أن بلاده ستفعل كل شيء لمنع حصول ذلك.
وأضاف أن "الاتفاقات الجديدة بشأن نزع السلاح النووى أصبحت غير واقعية وغير ضرورية، وفى حال حصلت روسيا على ضمانات بأقصى قدر من الأمن فى وقت مبكر سيعود الوضع إلى طبيعته".
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