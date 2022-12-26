الأمن الفيدرالى الروسى يلقى القبض على جماعة إرهابية تمول داعش

جدة - نرمين السيد - أعلن جهاز الأمن الفيدرالى الروسى، اليوم الإثنين، أنه تمكن بالتعاون مع لجنة التحقيق ودائرة المراقبة المالية الفيدرالية، من تحييد جماعة إرهابية فى مقاطعتى الأورال وشمال القوقاز.





وقال جهاز الأمن الفيدرالى، إنه تم إحباط عمل هذه المجموعة، وإلقاء القبض على 11 عنصرا، بينهم قائدها، وإعلان 8 آخرين فى قائمة المطلوبين. وبحسب المعلومات التى تم التوصل إليها، قام أفراد هذه الجماعة بنقل مسلحين من روسيا إلى سوريا وأوكرانيا للقيام بعمليات عسكرية ضد القوات الروسية، ومولوا الإرهاب، ودعموا الأنشطة الإرهابية لتنظيم داعش. وفتحت السلطات الروسية المختصة 5 قضايا جنائية فى هذا الصدد على أساس المواد التى تلقتها لجنة التحقيق الفيدرالية.

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