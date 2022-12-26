الأردن يعزى جنوب إفريقيا فى ضحايا انفجار صهريج وقود

جدة - نرمين السيد - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن أحر التعازى وصادق المواساة لحكومة وشعب جنوب إفريقيا فى ضحايا حادثة انفجار صهريج للوقود فى مدينة بوكسبورج.





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