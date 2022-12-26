روسيا: لا نرفض التسوية ولكن ليست بشروط كييف

جدة - نرمين السيد - وأضاف جالوزين - "أن القصور التام فى قرارات وإجراءات نظام كييف الحالي، الذى اشتهر سياسيوه بإهمالهم وعدم قدرتهم على التفاوض وكراهية روسيا الصارخة، أمر واضح".
وتابع قائلا "على الرغم من أن روسيا لا ترفض خيار المفاوضات والحل السياسى للصراع، لكننا لن نتحدث بشروط مسبقة صرحت بها سلطات كييف، وكل شيء يعتمد الآن بشكل حصرى على استعداد كييف وعملائها الغربيين لحل سياسى ودبلوماسى حقيقى للأزمة".
كما وصف المسؤول الروسى ما يسمى بـ "مبادرات السلام" للرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى بأنها "غير مقبولة تمامًا"، موضحا أن اقتراح الرئيس الأوكرانى بانسحاب القوات الروسية من الأراضى الأوكرانية فى أعياد الميلاد هو أمر سخيف أيضا. مضيفا "من غير الواضح أيضًا كيف تتوافق كل هذه الشعارات والنداءات مع مرسوم زيلينسكى، الموقع فى 30 سبتمبر، حول استحالة إجراء مفاوضات مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين".
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