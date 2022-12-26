كاتب صحفى لـ«القاهرة الإخبارية»: أوروبا تعيش حالة عامة من الأزمات

جدة - نرمين السيد - وقال على المرعبى، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن الأزمة تتمحور حول الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار ونقص الطاقة وتدنى مستوى الأجور، ما تسبب فى مظاهرات مطالبة بتعديل الرواتب.

وأوضح أن المشاكل تفاقمت فى أوروبا مع إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، لافتًا إلى أن الحل الوحيد لأوروبا هو إيجاد تسوية للأزمة الأوكرانية.

كما أشار على المرعبى، إلى أن انهيار الاقتصاد الأوروبى يتزامن مع العقوبات المفروضة على روسيا، خاصة فى ظل اعتماد معظم دول أوروبا على الطاقة الروسية.

وتابع فى تصريحاته لـ"القاهرة الإخبارية"، أن روسيا بدأت منذ عدة عقود فى إعادة تطوير ترسانتها العسكرية ضمن خطة مستقبلية لإلغاء ما يسمى بسياسة القطب الواحد الأمريكى فى العالم، وهو ما دعا الولايات المتحدة الأمريكية إلى اختلاق الأزمة الأوكرانية للعمل على إضعاف روسيا، وهو ما تسبب فى الأزمة الأوروبية الحالية.