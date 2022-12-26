جدة - نرمين السيد - وقال على المرعبى، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن الأزمة تتمحور حول الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار ونقص الطاقة وتدنى مستوى الأجور، ما تسبب فى مظاهرات مطالبة بتعديل الرواتب.
وأوضح أن المشاكل تفاقمت فى أوروبا مع إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، لافتًا إلى أن الحل الوحيد لأوروبا هو إيجاد تسوية للأزمة الأوكرانية.
كما أشار على المرعبى، إلى أن انهيار الاقتصاد الأوروبى يتزامن مع العقوبات المفروضة على روسيا، خاصة فى ظل اعتماد معظم دول أوروبا على الطاقة الروسية.
وتابع فى تصريحاته لـ"القاهرة الإخبارية"، أن روسيا بدأت منذ عدة عقود فى إعادة تطوير ترسانتها العسكرية ضمن خطة مستقبلية لإلغاء ما يسمى بسياسة القطب الواحد الأمريكى فى العالم، وهو ما دعا الولايات المتحدة الأمريكية إلى اختلاق الأزمة الأوكرانية للعمل على إضعاف روسيا، وهو ما تسبب فى الأزمة الأوروبية الحالية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كاتب صحفى لـ«القاهرة الإخبارية»: أوروبا تعيش حالة عامة من الأزمات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.