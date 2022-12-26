مطار بغداد الدولى يعلن عودة الرحلات الجوية

جدة - نرمين السيد - وذكر إعلام المطار - فى بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أن "إدارة مطار بغداد الدولى تود أن تؤكد لمسافريها عودة حركة الملاحة الجوية فى المطار إلى طبيعتها وانسيابية جدول الرحلات الجوية".

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