روسيا: صادراتنا من الغاز تنخفض بنحو 25%

جدة - نرمين السيد - وأشار إلى أنه "بالنسبة لصناعة الغاز سينخفض إنتاج وصادرات الغاز بقوة، وسينخفض إنتاج الغاز بنسبة 12% مقارنة بعام 2021 وستنخفض الصادرات بنحو 25% والسبب الرئيسى هو إنهاء منشآت البنية التحتية للتصدير". وعن تلخيص نتائج عام 2021، قال نوفاك إن صادرات الغاز الروسى ارتفعت بنسبة 10% إلى 763 مليار متر مكعب وزادت الصادرات بنسبة 3% إلى 250 مليار متر مكعب.

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