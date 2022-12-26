جدة - نرمين السيد - وأوضحت إدارة المطار -فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية- أن الحركة الملاحية توقفت بسبب الأحوال الجوية ووصول مدى الرؤية إلى أقل من 400 متر. وأضافت أنه سيتم الإعلان فى وقت لاحق عن أى مستجدات تخص الحركة الجوية فى المطار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مطار بغداد الدولى يعلن توقف حركة الملاحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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