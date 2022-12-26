سول توقف رحلات الطيران من مطارين بطلب من الجيش

جدة - نرمين السيد - وضربت كوريا الجنوبية موجة برد قاسية، مصحوبة بتساقط كثيف للثلوج، ما فى إلغاء رحلات جوية وإغلاق الطرق، بعد أن غطى الجليد أجزاء كبيرة من البلاد.

وفى فى بيان لها، قالت وكالة الأرصاد الجوية الكورية، إن البلاد شهدت أبرد يوم فى الموسم، حيث انخفضت درجة الحرارة فى المناطق الجبلية إلى أدنى مستوياتها لتصل إلى 26.3 درجة تحت الصفر، فيما انخفضت فى العاصمة سول إلى 13.6 درجة تحت الصفر.

واعتادت كوريا الجنوبية، فى هذه الفترة من كل العام، أن تشهد موسم تساقط الثلوج، إلا أن شتاء هذا العام سيكون شديد البرودة قياسًا بالسنوات السابقة جراء التغير المناخى، كغيرها من مناطق أخرى فى العالم. -الراية