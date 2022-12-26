باحث لـ«القاهرة الإخبارية»: تقدم ملموس فى ملاحقة فلول الإرهاب بالعراق

وفى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، قال وسام القصير، الباحث فى الشؤون السياسية من بغداد، إن قوات الأمن العراقية أحرزت تقدمًا ملموسًا فى مواجهة الجريمة، وهو ما ظهر جليًا بملاحقة الفلول بشكل استخباراتى دقيق، وكسب المعارك بشكل مستمر.
وأوضح وسام القصير، أنه خلال الآونة الأخيرة، وتحديدًا الأسبوع الماضى، فقدت القوات الأمنية عدة عناصر، وصلت 8 شهداء فى مناطق جنوب كركوك، وكذلك أكثر من 8 مدنيين فى محافظة ديالا على يد التنظيمات الإرهابية.
وأضاف الباحث السياسى، أنه عندما قام التنظيم الإرهابى بغزو المناطق السابق ذكرها بشكل غادر، استشهد الكثير من المدنيين، لافتًا إلى أن هناك فجوة أمنية يستغلها الإرهابيون، والتى عادةً ما تقع فى مناطق العزل الأمنى بين قوات حرس إقليم كردستان والقوات العراقية الأخرى.
وأوضح أنه يوجد فى هذه المناطق حد فاصل من بضعة أمتار تستخدمها التنظيمات الإرهابية كثغرة للدخول بين القوات الأمنية ولذلك يسقط الشهداء.
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