القوات الصومالية تدمر مراكز تابعة لمليشيات الشباب فى شبيلى

جدة - نرمين السيد - دمرت قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطنى وقوات الشرطة الخاصة الصومالية، فى عملية عسكرية مشتركة، مراكز سرية تابعة لمليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة فى مناطق "عيل مرعدى، وجرس جوان، وجلكا سالمو"، وقرى بضواحى منطقة رقم 60 بمحافظة شبيلى السفلى.





ونقلت وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، اليوم الإثنين، عن الضباط الذين قادوا العملية العسكرية - لم تسمهم - القول: "إن القوات المسلحة الصومالية تمكنت أيضا من تدمير الإرهابيين بمحاكم لأخذ الأموال من المدنيين بشكل إجبارى". وأضاف الضباط أنه فى أثناء العملية، تمكنت القوات المشتركة من إغلاق الطرق التى يستخدمها الإرهابيون لنقل المتفجرات بهدف إلحاق الضرر بالمدنيين العزل.

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