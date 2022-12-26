زيلينسكى: موسكو تهدف إلى جعل بقية عام 2022 مظلمة وصعبة

جدة - نرمين السيد - ووجه زيلينسكى "رسالة تحد" لمواطنى أوكرانيا أمس الأحد، بمناسبة عيد الميلاد، داعيا الأوكرانيين إلى التحلى "بالصبر والإيمان"، وأكد أن "ثمن الحرية باهظ".

وفى مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك، قال الرئيس الأوكرانى: "يمكننا أن نشعر بروح عيد الميلاد التقليدية بشكل مختلف. لا يمكن أن يكون العشاء على طاولة العائلة لذيذا ودافئا. قد تكون هناك كراسى فارغة.. ولا يمكن أن تدق أجراس عيد الميلاد بصوت عال لأن هناك ما هو أسوأ، مثل صفارات الإنذار والطلقات النارية والانفجارات".

وأضاف: "أوكرانيا ظلت تقاوم قوى الشر لـ300 يوم و8 سنوات، ومع ذلك فى هذه المعركة، لدينا أسلحة قوية وفعالة: روحنا ووعينا وشجاعتنا وحكمة الله والفضائل التى تميل إلى فعل الخير وقهر الشر".

واختتم زيلينسكى قائلاً: "سنحتفل بأعيادنا كما هو الحال دائما. سنبتسم وسنكون سعداء.. الفرق واحد هو أننا لن ننتظر حدوث معجزة. سنصنعها بأنفسنا".