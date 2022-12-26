الرقب لـ«القاهرة الإخبارية»: المتشددون ابتزوا نتنياهو لتشكيل حكومة إسرائيل

جدة - نرمين السيد - وصف الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، والتى سيتم تنصيبها غدا الإثنين، بأنه يعد انقلابا، كما أطلق عليه فى قناة 12 العبرية.





وقال الدكتور أيمن الرقب، فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن الاتفاق الذى ضم 150 بندًا، يدل على سيطرة الدولة البيروقراطية والمتشددين على نظام الحكم داخل دولة الاحتلال.

وأشار إلى أن نتنياهو يعد علمانيًا كما يعرف عنه، لكنه وجد طوق النجاة لحكومته فى التحالف مع التطرف الدينى، موضحًا أن المتشددين ابتزوا نتنياهو للحصول على أكبر قدر ممكن من مقاعد الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وهو ما تحقق لهم.

وأوضح الدكتور أيمن الرقب، فى مداخلته الهاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن البنود التى تم إقرارها اليوم فى البرلمان الإسرائيلى من قوانين تؤيد التمييز العنصرى، يدل على أن الدولة الإسرائيلية ذاهبة إلى حالة يمينية لم تمر بها فى تاريخها.

ويرى أستاذ العلوم السياسية أن قانون التعليم فى سنوات المعاهد الدينية، الذى أصبح يعد تدريبا فى الجيش الإسرائيلى يدفع البعض إلى التسرب التدريجى من الخدمة.