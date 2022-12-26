71 طائرة صينية تدخل منطقة الدفاع الجوى التايوانية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة التايوانية اليوم الإثنين، أن 71 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية -بما فى ذلك طائرات مقاتلة وطائرات بدون طيار- دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوى التايوانية خلال الـ24 ساعة الماضية.





وأوضحت صحيفة "تايوان نيوز" المحلية، أن وزارة الدفاع الوطنى تعقبت 71 طائرة عسكرية صينية وسبع سفن بحرية حول تايوان خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتابعت أنه من بين 71 طائرة تابعة للجيش الصينى، تم تعقب 47 طائرة فى منطقة تحديد الدفاع الجوى التايوانية، وفقًا لوزارة الدفاع الوطنى، فيما عبرت 28 طائرة مقاتلة من طرازات مختلفة وطائرة مسيرة خط متوسط مضيق تايوان.

ورداً على ذلك، أرسلت تايوان طائرات وسفنًا بحرية واستخدمت صواريخ أرضية لمراقبة طائرات وسفن الجيش الصيني.

وذكرت أنه خلال هذا الشهر، أرسلت بكين 438 طائرة عسكرية و98 سفينة بحرية حول تايوان.

وقالت وسائل إعلام رسمية فى تايوان، إن هذا يعد أكبر توغل لسلاح الجو الصينى حتى الآن فى الجزيرة التى شهدت زيادة فى الضغط الصينى خلال السنوات الأخيرة.

وكانت الصين قد أعلنت أنها أجرت تدريبات هجومية فى البحر والمجال الجوى حول تايوان أمس الأحد، وذلك ردا على ما قالت إنه استفزاز من الجزيرة والولايات المتحدة الأمريكية.