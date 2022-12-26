ارتفاع حصيلة ضحايا الثلوج بـ اليابان إلى 17 قتيلا

جدة - نرمين السيد - أعلن مسؤولو إدارة الكوارث فى اليابان اليوم الإثنين، أن الثلوج الكثيفة فى مناطق متفرقة من البلاد تسببت فى مقتل 17 شخصا حتى الآن وإصابة أكثر من 90 آخرين، بينما أدت أيضا إلى انقطاع التيار الكهربائى عن مئات المنازل.





ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية عن وكالة إدارة الحرائق والكوارث قولها، إن زيادة تساقط الثلوج خلال عطلة عيد الميلاد تسببت فى ارتفاع حصيلة القتلى إلى 17 شخصا والمصابين إلى 93 شخصا، وذلك حتى صباح اليوم الإثنين بالتوقيت المحلى لليابان. وقد تسبب تساقط الثلوج بكثافة فى المناطق الشمالية منذ الأسبوع الماضى فى تقطع السبل بمئات المركبات على الطرق السريعة وتأخير خدمات التوصيل وسقوط عشرات الضحايا.

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