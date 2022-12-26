روسيا: مقتل 3 جنود فى هجوم بمسيرة على قاعدة إنجلز الجوية

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، إن معدات الدفاع الجوى فى القاعدة لم تتضرر، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية". يشار إلى أن القاعدة الجوية الواقعة قرب مدينة ساراتوف جنوب شرقى موسكو، كانت قد تعرضت فى 5 ديسمبر لما وصفتها روسيا بهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية.

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