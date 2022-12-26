انحراف قطار محمل بمادة الأمونيا فى صربيا يتسبب بتسمم 51 شخصا

جدة - نرمين السيد - وأوضح رئيس بلدية مدينة بايروت التى وقع فيه الحادث فلادان فاسيتش أن تسرب الأمونيا تسبب فى 51 حالة تسمم، مضيفا فى مؤتمر صحفى أن سبعة أشخاص نقلوا إلى المستشفى لتلقى العلاج. وأفادت وزارة الداخلية فى بيان أن القطار خرج عن مساره مما أدى الى تسرب الأمونيا وانتشار كمية كبيرة من الغاز فى الهواء. وأعلنت السلطات حالة الطوارئ فى الجزء المتضرر من المدينة التى يبلغ عدد سكانها 60 ألف نسمة، ودعت السكان إلى التزام منازلهم. وقال مسؤولون إن القطار المكون من 20 عربة كان ينقل مواد سامة من بلغاريا المجاورة، ولم يسجل وقوع إصابات أخرى ناتجة عن خروجه عن مساره.

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