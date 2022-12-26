العالم اليوم - قتلى روس عسكريون جراء "هجوم إنجلز".. وفتح تحقيق عاجل

انتم الان تتابعون خبر قتلى روس عسكريون جراء "هجوم إنجلز".. وفتح تحقيق عاجل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 ديسمبر 2022 08:22 صباحاً - نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها إن 3 عسكريين لقوا حتفهم نتيجة سقوط حطام طائرة مسيرة أوكرانية على قاعدة عسكرية في منطقة ساراتوف الروسية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية: "في 26 ديسمبر وفي نحو الساعة 01.35 بتوقيت موسكو تم إسقاط طائرة أوكرانية مسيرة على ارتفاع منخفض أثناء اقترابها من مطار إنجلز العسكري في منطقة ساراتوف".

وأضافت: "نتيجة لسقوط حطام الطائرة أصيب 3 جنود روس من الطاقم الفني كانوا في المطار بجروح قاتلة"، مشيرة إلى أن معدات الطيران لم تتضرر.

تحقيقات في "حادث" قاعدة إنجلز

من جانبه، قال حاكم منطقة ساراتوف الروسية رومان بوسارغين إنه يجري التحقيق في حادث وقع في قاعدة إنجلز الجوية بمدينة ساراتوف الروسية ولكن لم تحدث أضرار للبنية التحتية المدنية بعد تقارير إعلامية عن وقوع انفجارات في القاعدة في وقت سابق.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية وروسية، الإثنين، أن دوي انفجارات سُمع في قاعدة إنجلز الجوية الروسية الواقعة على بعد مئات الأميال من الخطوط الأمامية في أوكرانيا.

وقال بوسارغين على تطبيق تيليغرام: "لم تعلن حالات طوارئ في المناطق السكنية بمدينة (إنجلز). لا يوجد أي تهديد على الإطلاق للسكان ... لم تتضرر مرافق البنية التحتية المدنية. وكالات إنفاذ القانون تتحقق من المعلومات حول الحادث الذي وقع في منشأة عسكرية".

وذكر موقع بازا الاخباري الروسي، نقلا عن سكان محليين، أن صفارات الإنذار انطلقت وسمع دوي انفجار.

وتعرضت القاعدة الجوية الواقعة قرب مدينة ساراتوف على بعد نحو 730 كيلومترا جنوب شرقي موسكو في 5 ديسمبر لما وصفته روسيا بهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية على قاعدتين جويتين روسيتين ذلك اليوم.

وقال محللون إن الهجمات المزدوجة وجهت ضربة كبيرة لسمعة موسكو، وأثارت تساؤلات حول سبب فشل دفاعاتها مع تحول الاهتمام إلى استخدام الطائرات المسيرة في الحرب بين البلدين الجارين.